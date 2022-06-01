Yrityshakemisto
dormakaba
dormakaba Palkat

dormakaba:n palkkaväli vaihtelee $18,526:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Laitteistoinsinööri :lle alaosassa $170,056:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä dormakaba. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Laitteistoinsinööri
$18.5K
Tietotekniikan asiantuntija
$147K
Tuotesuunnittelija
$70.4K

Ohjelmistoinsinööri
$89.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$170K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli dormakaba:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $170,056. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
dormakaba:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $89,367.

Muut resurssit