Yritysluettelo
Domino's Pizza
Domino's Pizza Palkat

Domino's Pizza:n palkka vaihtelee $4,244 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $279,595 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Domino's Pizza. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $100K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Asiakaspalvelu
Median $31.2K
Kirjanpitäjä
$4.2K

Liiketoiminta-analyytikko
$52.9K
Liiketoiminnan kehittäminen
$34.4K
Datatieteen päällikkö
$280K
Datatieteilijä
$68.6K
Talousanalyytikko
$15K
LVI-insinööri
$101K
Tuotesuunnittelija
$22.3K
Tuotepäällikkö
$110K
Myynti
$31.1K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$184K
Tekninen kirjoittaja
$130K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Domino's Pizza on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $279,595. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Domino's Pizza ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $60,760.

Muut resurssit

