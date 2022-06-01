Yritysluettelo
Domino Data Lab
Domino Data Lab Palkat

Domino Data Lab:n palkka vaihtelee $165,825 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $497,376 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Domino Data Lab. Viimeksi päivitetty: 10/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $208K
Tuotepäällikkö
Median $240K
Data-asiantuntija
$247K

Talousanalyytikko
$229K
Tuotesuunnittelija
$191K
Rekrytoija
$229K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$497K
Ratkaisuarkkitehti
$171K
Tekninen kirjoittaja
$166K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Domino Data Lab-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Domino Data Lab on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $497,376. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Domino Data Lab ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $228,850.

