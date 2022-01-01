Yrityshakemisto
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Palkat

Dolby Laboratories:n palkkaväli vaihtelee $87,720:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $537,300:aan Liiketoimintaprosessien päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Dolby Laboratories. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Tutkija

Tuotevastaava
P3 $208K
P4 $265K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$537K

Liiketoiminnan kehittäminen
$400K
Datatieteilijä
$299K
Sähkötekniikan insinööri
$122K
Talousanalyytikko
$249K
Laitteistoinsinööri
$188K
Henkilöstöhallinto
$87.7K
Tietotekniikan asiantuntija
$250K
Markkinointi
$292K
Markkinointitoiminnot
$381K
Tuotesuunnittelija
$183K
Projektipäällikkö
$116K
Myynti
$151K
Myyntitekniikan asiantuntija
$208K
Ratkaisuarkkitehti
$138K
Tekninen ohjelmajohtaja
$152K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Dolby Laboratories:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (25.00% vuosittain)

Muut resurssit