Dojo Palkat

Dojo:n palkkaväli vaihtelee $66,060:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $154,726:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Dojo. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $129K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $155K
Datatieteilijä
$89.8K

Tietotekniikan asiantuntija
$66.1K
Tuotesuunnittelija
$107K
Tuotevastaava
$117K
UKK

El rol més ben pagat informat a Dojo és Ohjelmistokehityksen päällikkö amb una compensació total anual de $154,726. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Dojo és de $111,917.

