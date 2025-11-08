Yritysluettelo
Doctolib
Ohjelmistosuunnittelija Taso

L2

Tasot yrityksessä Doctolib

Vertaa tasoja
  1. L1
  2. L2
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Näytä 4 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
€71,282
Peruspalkka
€62,312
Osakeanti ()
€274
Bonus
€0
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
