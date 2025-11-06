Yritysluettelo
DNV
DNV Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Oslo Region

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Oslo Region DNV:ssa on yhteensä NOK 676K per year. Katso DNV:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Yhteensä vuodessa
NOK 676K
Taso
L1
Peruspalkka
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä DNV?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä DNV in Greater Oslo Region on vuosittainen kokonaiskorvaus NOK 902,220. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DNV Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Oslo Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NOK 675,840.

