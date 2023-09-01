Yritysluettelo
dmarcian
dmarcian Palkat

dmarcian:n palkka vaihtelee $125,625 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $134,640 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä dmarcian. Viimeksi päivitetty: 11/19/2025

Projektipäällikkö
$126K
Ohjelmistosuunnittelija
$135K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä dmarcian on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $134,640. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä dmarcian ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,133.

Muut resurssit

