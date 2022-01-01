Yritysluettelo
DLL
DLL Palkat

DLL:n palkka vaihtelee $10,261 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $124,800 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä DLL. Viimeksi päivitetty: 11/19/2025

Tuotepäällikkö
Median $125K
Data-analyytikko
$57.8K
Datatieteilijä
$54.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Talousanalyytikko
$10.3K
Tuotesuunnittelija
$99.5K
Projektipäällikkö
$86.6K
Ohjelmistosuunnittelija
$65.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä DLL on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $124,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DLL ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,822.

Muut resurssit

