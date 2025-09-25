Yritysluettelo
DJI
DJI Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in China DJI:ssa on yhteensä CN¥720K per year. Katso DJI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Mediaanipalkka
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Yhteensä vuodessa
CN¥720K
Taso
T3
Peruspalkka
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä DJI?

CN¥1.15M

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä DJI in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥1,863,298. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DJI Ohjelmistoinsinööri roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥719,500.

