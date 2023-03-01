Yritysluettelo
DittoLive
DittoLive Palkat

DittoLive:n palkka vaihtelee $201,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $250,245 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä DittoLive. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Tuotepäällikkö
$201K
Ohjelmistoinsinööri
$222K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$250K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä DittoLive on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $250,245. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DittoLive ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $221,885.

