Direct Line Group
  • Greater London Area

Direct Line Group Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater London Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater London Area Direct Line Group:ssa on yhteensä £55K per year. Katso Direct Line Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£55K
Taso
L3
Peruspalkka
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Direct Line Group?
+£44.1K
+£67.6K
+£15.2K
+£26.6K
+£16.7K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Direct Line Group in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £72,857. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Direct Line Group Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £52,891.

Muut resurssit