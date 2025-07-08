Yritysluettelo
Digiteq Automotive
Digiteq Automotive Palkat

Digiteq Automotive:n palkka vaihtelee $37,539 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $78,979 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Digiteq Automotive. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Sähköinsinööri
$45K
Ohjelmapäällikkö
$79K
Projektipäällikkö
$45.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ohjelmistosuunnittelija
$37.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Digiteq Automotive on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $78,979. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Digiteq Automotive ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $45,312.

