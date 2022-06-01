Yritysluettelo
DigitalOnUs
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

DigitalOnUs Palkat

DigitalOnUs:n palkka vaihtelee $58,729 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $80,400 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä DigitalOnUs. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $58.7K
Ratkaisuarkkitehti
$80.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä DigitalOnUs on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $80,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DigitalOnUs ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $69,564.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle DigitalOnUs ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Axoni
  • Evisort
  • Saama
  • Involta
  • BCG
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digitalonus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.