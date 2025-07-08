Yritysluettelo
Digit Insurance
Digit Insurance Palkat

Digit Insurance:n palkka vaihtelee $7,225 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $18,426 Datatieteilijä -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Digit Insurance. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Datatieteilijä
Median $18.4K
Ohjelmistosuunnittelija
$7.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Digit Insurance on Datatieteilijä vuosittaisella kokonaiskorvauksella $18,426. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Digit Insurance ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $12,825.

