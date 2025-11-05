Yritysluettelo
Dialogue
  • Greater Montreal

Dialogue Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Montreal

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Montreal Dialogue:ssa on yhteensä CA$137K per year. Katso Dialogue:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$137K
Taso
2B
Peruspalkka
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9.5K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dialogue?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Dialogue in Greater Montreal on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$166,009. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dialogue Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Montreal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$119,976.

Muut resurssit