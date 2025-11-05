Yritysluettelo
Dexterity
Dexterity Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Dexterity:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Dexterity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
2
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dexterity?
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Dexterity-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Dexterity in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $220,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dexterity Ohjelmistosuunnittelija roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $126,800.

