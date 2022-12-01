Yritysluettelo
Dexterity
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Dexterity Palkat

Dexterity:n palkka vaihtelee $140,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $155,775 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Dexterity. Viimeksi päivitetty: 10/11/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $140K
Laitteistoinsinööri
$156K
Markkinointi
$141K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Dexterity-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Dexterity on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,775. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dexterity ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,700.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Dexterity ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Netflix
  • Airbnb
  • Square
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit