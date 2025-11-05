Yritysluettelo
Devoteam Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Porto District

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Porto District Devoteam:ssa on yhteensä €27.3K per year. Katso Devoteam:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Devoteam
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Yhteensä vuodessa
€27.3K
Taso
Lead Consultant
Peruspalkka
€27.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Devoteam in Porto District on vuosittainen kokonaiskorvaus €41,839. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Devoteam Ohjelmistosuunnittelija roolille in Porto District ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €21,543.

