Deutsche Telekom
  • Hungary

Deutsche Telekom Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Hungary

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Hungary Deutsche Telekom:ssa vaihtelee HUF 12.92M per year Software Engineer -tasolta HUF 19.62M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Hungary on yhteensä HUF 12.42M. Katso Deutsche Telekom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
(Lähtötaso)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Deutsche Telekom in Hungary on vuosittainen kokonaiskorvaus HUF 22,558,597. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Deutsche Telekom Ohjelmistosuunnittelija roolille in Hungary ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on HUF 12,809,942.

