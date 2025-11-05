Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Hungary Deutsche Telekom:ssa vaihtelee HUF 12.92M per year Software Engineer -tasolta HUF 19.62M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Hungary on yhteensä HUF 12.42M. Katso Deutsche Telekom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
