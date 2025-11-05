Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Germany Deutsche Telekom:ssa vaihtelee €41.1K per year Junior Software Engineer -tasolta €131K per year Principal Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Germany on yhteensä €66.5K. Katso Deutsche Telekom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike