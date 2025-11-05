Yritysluettelo
Deutsche Bahn Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Rhine-Main Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Rhine-Main Area Deutsche Bahn:ssa on yhteensä €65.1K per year. Katso Deutsche Bahn:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Yhteensä vuodessa
€65.1K
Taso
L2
Peruspalkka
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €106,746. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Deutsche Bahn Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Rhine-Main Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €60,513.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Deutsche Bahn ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

