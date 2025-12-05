Yritysluettelo
Descript UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Descript:ssa vaihtelee $167K ja $233K per year välillä. Katso Descript:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$180K - $210K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$167K$180K$210K$233K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Descript?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Descript in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $233,240. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Descript UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $166,600.

