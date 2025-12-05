Yritysluettelo
Descript Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Descript:ssa vaihtelee CA$102K ja CA$142K per year välillä. Katso Descript:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Descript in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$142,490. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Descript Datatieteilijä roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$101,954.

