DEPT Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States DEPT:ssa vaihtelee $81K ja $115K per year välillä. Katso DEPT:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$92K - $109K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$81K$92K$109K$115K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä DEPT?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä DEPT in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $115,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DEPT Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $81,000.

