Depop
Depop Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Depop:ssa vaihtelee £51.5K ja £73.3K per year välillä. Katso Depop:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Depop?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Depop in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £73,252. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Depop Tuotesuunnittelija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £51,525.

