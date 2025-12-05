Yritysluettelo
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Lääkäri Palkat

Lääkäri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Department of Veterans Affairs:ssa vaihtelee $141K ja $193K per year välillä. Katso Department of Veterans Affairs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$153K - $181K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$141K$153K$181K$193K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Department of Veterans Affairs?

Korkein ilmoitettu palkkaus Lääkäri roolille yrityksessä Department of Veterans Affairs in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $193,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Department of Veterans Affairs Lääkäri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $141,120.

