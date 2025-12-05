Yritysluettelo
Department of Homeland Security
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Department of Homeland Security Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Department of Homeland Security:ssa vaihtelee $85.5K ja $120K per year välillä. Katso Department of Homeland Security:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Department of Homeland Security in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $119,737. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Department of Homeland Security Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,526.

