Dentsu
Dentsu Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat

Tekninen ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Dentsu:ssa vaihtelee $102K ja $145K per year välillä. Katso Dentsu:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$115K - $131K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$102K$115K$131K$145K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Dentsu in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $144,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dentsu Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $101,675.

