Dentsu Liikkeenjohdon konsultti Palkat

Liikkeenjohdon konsultti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Dentsu:ssa vaihtelee SGD 124K ja SGD 170K per year välillä. Katso Dentsu:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$104K - $124K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$96.2K$104K$124K$132K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dentsu?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä Dentsu in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 169,985. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dentsu Liikkeenjohdon konsultti roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 124,163.

Muut resurssit

