Tekstinkirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Dentsu:ssa vaihtelee ₹453K ja ₹634K per year välillä. Katso Dentsu:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$5.6K - $6.5K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$5.2K$5.6K$6.5K$7.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dentsu?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekstinkirjoittaja roolille yrityksessä Dentsu in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹634,285. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dentsu Tekstinkirjoittaja roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹453,061.

