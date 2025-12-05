Yritysluettelo
Dentsu
Liiketoiminnan kehittäminen keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Dentsu:ssa vaihtelee RUB 3.51M ja RUB 4.92M per year välillä. Katso Dentsu:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

$49.6K - $57.7K
Russia
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dentsu?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminnan kehittäminen roolille yrityksessä Dentsu in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 4,920,539. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dentsu Liiketoiminnan kehittäminen roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 3,514,671.

Muut resurssit

