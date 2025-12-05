Yritysluettelo
Dentsu Aegis Network
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Dentsu Aegis Network Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Dentsu Aegis Network:ssa vaihtelee $69.7K ja $99.5K per year välillä. Katso Dentsu Aegis Network:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$79.9K - $93.5K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Dentsu Aegis Network avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Dentsu Aegis Network?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Dentsu Aegis Network in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $99,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dentsu Aegis Network Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $69,700.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Dentsu Aegis Network ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Snap
  • SoFi
  • Google
  • Pinterest
  • Uber
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu-aegis-network/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.