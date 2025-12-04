Yritysluettelo
Democratic National Committee
Democratic National Committee Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Democratic National Committee:ssa vaihtelee $76.5K ja $107K per year välillä. Katso Democratic National Committee:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$82.8K - $96.3K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$76.5K$82.8K$96.3K$107K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Democratic National Committee?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Democratic National Committee in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $107,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Democratic National Committee Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $76,500.

