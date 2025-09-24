Yritysluettelo
Demant
Demant Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Denmark Demant:ssa on yhteensä DKK 750K per year. Katso Demant:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Yhteensä vuodessa
DKK 750K
Taso
M3
Peruspalkka
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonus
DKK 0
Vuotta yrityksessä
8 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Demant?

DKK 1.06M

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Demant in Denmark on vuosittainen kokonaiskorvaus DKK 873,637. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Demant Ohjelmistoinsinööri roolille in Denmark ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on DKK 595,170.

