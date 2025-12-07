Yritysluettelo
Delphia
Delphia Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Delphia:ssa vaihtelee CA$190K ja CA$270K per year välillä. Katso Delphia:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$158K - $185K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$138K$158K$185K$197K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Delphia in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$270,467. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Delphia Tuotesuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$189,558.

