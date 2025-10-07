Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Dublin Area Deloitte:ssa vaihtelee €31.7K per year L1 -tasolta €72.9K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dublin Area on yhteensä €66.8K. Katso Deloitte:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Deloitte-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)