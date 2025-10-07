Yritysluettelo
Deloitte Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Backend-ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Bengaluru Deloitte:ssa vaihtelee ₹953K per year L1 -tasolta ₹1.53M per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.4M. Katso Deloitte:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
Analyst(Lähtötaso)
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
Consultant
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
Senior Consultant
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Deloitte-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Deloitte in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,355,027. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Deloitte Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,269,909.

Muut resurssit