Yritysluettelo
Deloitte
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kirjanpitäjä

  • Auditor

  • San Francisco Bay Area

Deloitte Auditor Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Auditor korvaus in San Francisco Bay Area Deloitte:ssa vaihtelee $83.2K per year L1 -tasolta $126K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $100K. Katso Deloitte:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
$83.2K
$83.2K
$0
$0
L2
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L3
$85.7K
$84.2K
$0
$1.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Deloitte-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kirjanpitäjä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Auditor roolille yrityksessä Deloitte in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $128,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Deloitte Auditor roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Deloitte ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit