Auditor korvaus in Canada Deloitte:ssa vaihtelee CA$66K per year L1 -tasolta CA$80.4K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$63.2K. Katso Deloitte:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
CA$66K
CA$64.8K
CA$0
CA$1.1K
L2
CA$74.6K
CA$73.9K
CA$0
CA$704.5
L3
CA$80.4K
CA$80K
CA$0
CA$422.7
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Deloitte-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)