Dell Technologies
  • Palkat
  • Pääomasijoittaja

  • Kaikki Pääomasijoittaja -palkat

Dell Technologies Pääomasijoittaja Palkat

Pääomasijoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Dell Technologies:ssa vaihtelee $119K ja $167K per year välillä. Katso Dell Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$129K - $150K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$119K$129K$150K$167K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Dell Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Pääomasijoittaja roolille yrityksessä Dell Technologies in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $166,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dell Technologies Pääomasijoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,000.

