Dell Technologies
Dell Technologies Kehote-insinööri Palkat

Kehote-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in Italy Dell Technologies:ssa vaihtelee €40.9K ja €59.5K per year välillä. Katso Dell Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$54K - $61.6K
Italy
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$47.1K$54K$61.6K$68.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Dell Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kehote-insinööri roolille yrityksessä Dell Technologies in Italy on vuosittainen kokonaiskorvaus €59,522. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dell Technologies Kehote-insinööri roolille in Italy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €40,858.

