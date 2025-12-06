Yritysluettelo
Dell Technologies
Dell Technologies Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö korvaus in Taiwan Dell Technologies:ssa vaihtelee NT$1.28M per year L6 -tasolta NT$2.41M per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Taiwan on yhteensä NT$1.18M. Katso Dell Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$41.7K
$40.7K
$0
$953
L7
$78.7K
$76.2K
$0
$2.5K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Dell Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Dell Technologies in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$3,324,374. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dell Technologies Projektipäällikkö roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,197,973.

Muut resurssit

