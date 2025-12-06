Yritysluettelo
Dell Technologies
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Teollinen muotoilija

  • Kaikki Teollinen muotoilija -palkat

Dell Technologies Teollinen muotoilija Palkat

Teollinen muotoilija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Dell Technologies:ssa vaihtelee SGD 43.4K ja SGD 60.8K per year välillä. Katso Dell Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$36.4K - $42.3K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Teollinen muotoilija ilmoitustas yrityksessä Dell Technologies avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Dell Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Teollinen muotoilija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Teollinen muotoilija roolille yrityksessä Dell Technologies in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 60,774. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dell Technologies Teollinen muotoilija roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 43,410.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Dell Technologies ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.