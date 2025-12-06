Yritysluettelo
Dell Technologies
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kiinteistöpäällikkö

  • Kaikki Kiinteistöpäällikkö -palkat

Dell Technologies Kiinteistöpäällikkö Palkat

Kiinteistöpäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan Dell Technologies:ssa vaihtelee NT$14.41M ja NT$20.92M per year välillä. Katso Dell Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$534K - $620K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$471K$534K$620K$683K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kiinteistöpäällikkö ilmoitustas yrityksessä Dell Technologies avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Dell Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kiinteistöpäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kiinteistöpäällikkö roolille yrityksessä Dell Technologies in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$20,917,606. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Dell Technologies Kiinteistöpäällikkö roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$14,413,812.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Dell Technologies ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/facilities-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.