Sähköinsinööri korvaus in Taiwan Dell Technologies:ssa vaihtelee NT$1.43M per year L6 -tasolta NT$2.94M per year L8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Taiwan on yhteensä NT$2.71M. Katso Dell Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$46.7K
$46.7K
$0
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$96.2K
$89.1K
$176
$6.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Dell Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)
