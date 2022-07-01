Yritysluettelo
Definitive Logic
Definitive Logic Palkat

Definitive Logic:n mediaaripalkka on $90,450 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Definitive Logic. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$90.5K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Definitive Logic on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $90,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Definitive Logic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,450.

