Deepgram Palkat

Deepgram:n palkkaväli vaihtelee $139,300:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ratkaisuarkkitehti :lle alaosassa $172,480:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Deepgram. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Henkilöstöhallinto
$143K
Markkinointi
$155K
Tuotevastaava
$166K

Ohjelmistoinsinööri
$172K
Ratkaisuarkkitehti
$139K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Deepgram:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $172,480. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Deepgram:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $154,770.

