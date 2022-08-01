Yrityshakemisto
Datacom
Datacom Palkat

Datacom:n palkkaväli vaihtelee $39,640:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietoturva-analyytikko :lle alaosassa $195,975:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Datacom. Viimeksi päivitetty: 8/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $51K
Liiketoiminta-analyytikko
$99K
Asiakaspalvelu
$50.3K

Tietotekniikan asiantuntija
$95.3K
Projektipäällikkö
$84.2K
Tietoturva-analyytikko
$39.6K
Ratkaisuarkkitehti
$196K
Tekninen ohjelmajohtaja
$159K
UKK

The highest paying role reported at Datacom is Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Datacom is $89,777.

