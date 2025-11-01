Yritysluettelo
Databricks
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Kaikki Ratkaisuarkkitehti -palkat

Databricks Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti korvaus in United States Databricks:ssa vaihtelee $218K per year L3 -tasolta $474K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $312K. Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Data-arkkitehti

Pilvi­arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Databricks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $474,055. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $312,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Databricks ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit